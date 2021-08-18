الجزائر وإسبانيا تدرسان إمكانية التعاون في تنظيم الإنتخابات

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الجزائر واسبانيا اتفقتا، على دراسة امكانية اقامة تعاون في مجال تنظيم الانتخابات.

وخلال استقباله لسفير إسبانيا بالجزائر، صبيحة اليوم الأربعاء، أوضح شرفي، إن هذا اللقاء شكل فرصة للجانبين من أجل “الحديث على تجارب الطرفين في مجال تنظيم الانتخابات”.كما تطرق الطرفان، إلى “الامكانيات المتاحة” في مجال التعاون بين الجزائر واسبانيا في مجال تنظيم الانتخابات.

وأشار شرفي، إلى أن هذا التعاون “سيتم بعد ان تستكمل السلطة الاجندة الموكلة لها والحصول على أكبر قدر ممكن من التجارب”. وأورد ذات المتحدث: “هذا التعاون يهمنا وسنقوم بوضع برنامج اكاديمي قبل الشروع في الجانب التطبيقي”.

ومن جانبه، قال سفير اسبانيا بالجزائر، أنه تحادث مع شرفي حول “امكانية التعاون سواء من وجهة النظر الأكاديمية أو التطبيقية”، مؤكدا أن جلسة العمل كانت هامة، وسمحت له بالاطلاع على عمل ونشاطات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.