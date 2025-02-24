الجزائر وإسبانيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال تسيير الحركة المرورية

أجرى إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رفقة المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للحماية المدنية، زيارة إلى المديرية العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الإسبانية.

وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قادته إلى هذه الدولة الأوروبية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد اطّلع الوفد الجزائري على تنظيم وتسيير هذه الهيئة. وتلقى شروحات بخصوص الآليات القانونية والعملية والحلول التقنية العصرية التي تعتمد عليها ضمن استراتيجيتها في تسيير الحركة المرورية وعصرنتها والوقاية من مظاهر اللاأمن المروري.

كما تم، في هذا الشأن، تباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. وتبادل الخبرات بين القطاعين الوزاريين في هذا المجال.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات ثنائية متخصصة، تجمع خبراء من البلدين لتدارس الآليات العملية للمضي في تطوير العمل المشترك بهذا الخصوص.