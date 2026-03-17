الجزائر وإسبانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء، سفير مملكة إسبانيا بالجزائر، راميرو فرنانديز باشيير، الذي أدّى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، شكل هذا اللقاء سانحة للتطرّق لجودة علاقات الصداقة والتعاون والشراكة التي تجمع الجزائر وإسبانيا. على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وكذا سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الطرفان، أجندة الزيارات والاستحقاقات الثنائية القادمة وتبادلا وجهات النظر حول أبرز قضايا الساعة الإقليمية والدولية.