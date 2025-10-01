الجزائر وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم، محمد أنيس ماتا، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد شكل هذا اللقاء فرصة للتطرق إلى العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مستوى يعكس جودة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وبهذا الصدد، تم تناول السبل الكفيلة بتعزيزيها من خلال وضع خريطة طريق لتفعيل الآليات التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف، لا سيما التئام اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي.