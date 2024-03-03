الجزائر وإيران.. التوقيع على عدة إتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة مع نيابة رئاسة الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا وإقتصاد المعرفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ووزارة التراث الثقافي والسياحي والصناعات التقليدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصال ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية حول التعاون في مجال الإعلام.

فيما تم التوقيع كذلك، على مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الرياضي لسنة 2025/2024.