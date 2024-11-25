الجزائر وإيران تبحثان تعزيز الشراكة في مجال الطاقة

استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين. بمقر دائرته الوزارية، وفداً عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني بقيادة رئيس اللجنة، إبراهيم عزيزي.

وحسب بيان الوزارة، استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور كريمة طافر، كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم، وموسى خرفي. رئيس لجنة الصداقة “الجزائر - إيران”، بالمجلس الشعبي الوطني، وإطارات من الوزارة. وكذا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر، حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وآفاق تعزيزها.

وقدم وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة، نبذة عامة حول مختلف البرامج التطويرية بالقطاع. وفرص التعاون والشراكة التي يوفرها. وخاصة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء والكهرباء والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى القطاع المنجمي، على غرار البحث الجيولوجي والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية الوطنية.

وأكد الجانبان على أهمية الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل “أوبك” ومنتدى الدول المصدرة للغاز، بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.

كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير التبادلات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته، قدم إبراهيم عزيزي، التهاني بمناسبة الاحتفال بسبعينية الثورة التحريرية وما تجسده من معاني التاريخ المتجدد والثوري للشعب الجزائري. معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب. ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.