الجزائر وإيران يتباحثان تطورات حرب الإبادة على غزة

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، إتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، حسين أمير عبد اللهيان.

وحسب بيان لوازارة الخارجية، تناولت المحادثات تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وجهود التعبئة الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر لصالح القضية الفلسطينية في إطار مجلس الأمن الأممي.

كما تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في أفق التحضير للاستحقاقات رفيعة المستوى بين البلدين والمرتقبة على المدى القريب.