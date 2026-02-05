الجزائر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والطاقات المتجددة

استقبل مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، اليوم الخميس، وزيرَ البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين. وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها هذا الأخير والوفد المرافق له إلى الجزائر للمشاركة في أشغال هذه الندوة.

ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-إيطالي. وعلى هامش انعقاد الندوة التي نظمها بنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان “شمال إفريقيا - ربط القارات وصنع الفرص”،

وخلال هذا اللقاء، الذي تم على مستوى مقر الوزارة، وبحضور سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، ألبيرتو كوتيلو، وعدد من الإطارات الرئيسية من الوزارتين، تحدث الدكتور مراد عجال عن عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين، لا سيما في المجال الطاقوي، مؤكدا إرادة الجزائر في تعميق وتقوية مستوى التعاون مع إيطاليا.

وأكد الوزير على توضيح رؤية وزارة الطاقة والطاقات المتجددة التي تعكس الرؤية الجزائرية، فيما يتعلّق بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية عبر الكابل البحري، بهدف تزويد لسوق الإيطالية والأوروبية بالكهرباء. مؤكدا على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر فيما يخص انتاج الكهرباء لا سيما توجّهها نحو انتاج الطاقات المتجددة. وفي هذا السياق شدّد الوزير على أهمية تحقيق هذا المشروع بالنسبة لإيطاليا من حيث الجدوى التقنية الاقتصادية مع احترام مبدا رابح/رابح.

في سياق آخر، تحدث وزير الطاقة والطاقات المتجددة عن مشروع “ساوث كوريدور” بصفته مشروعا هاما لنقل الهيدروجين الأخضر. مؤكدا على ضرورة العمل على تسريع وتيرة انجاز هذا المشروع على أرض الواقع. كما اقترح الوزير تنظيم لقاء يجمع الدول المعنية بالمشروع إيطاليا ، ألمانيا، النمسا وتونس. خلال الأشهر القليلة القادمة للاجتماع في الجزائر واتّخاذ القرارات التي منشأنها تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع.

من جهته، أبدى جيلبرتو بيكيتو فراتين، اهتمام بلاده بتقوية التعاون مع الجزائر، مؤكدا أن الجزائر تعتبر شريكا موثوقا. مشيرا في السياق إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر كمورد موثوق للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما اتجاه إيطاليا.