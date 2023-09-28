الجزائر وإيطاليا توقعان على اتفاقية تسليم المجرمين

من المرتقب أن توقع كل من الجزائر وإيطاليا، غدا الجمعة، على اتفاقية تسليم المجرمين، حسب بيان وزارة العدل.

يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّـي، غداً الجمعة. في فعاليّات المؤتمر الدولي للاحتفاء بالذكرى 20 لدخول اتفاقيّة الأمم الـمتحدة لـمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة حيّـز النفاذ. والتي ستُقام في مدينة باليرمو بإيطاليا.

وسيُلقي الوزير، بهذه المناسبة، مداخلة يستعرض فيها جهود الجزائر في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة. في الجانبين التشريعي والـمؤسساتي.

وعلى هامش الـمؤتمر، سيتم التوقيع وتبادل الرسائل مع نظيره الإيطالي بخصوص اتفاقية تسليم الـمجرمين.