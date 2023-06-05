الجزائر وإيطاليا يبحثان التعاون في المجال الفلاحي

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات للجمهورية الإيطالية، بقصر الحكومة.

وحسب مصالح الوزارة الأولى فإن الوزير الإيطالي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وشكل اللقاء فرصة لتأكيد عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط البلدين. والإرادة المشتركة لقيادتيهما من أجل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات. لاسيما في المجال الفلاحي والشعب ذات الصلة، تعزيزا لسعيهما المشترك لتحقيق الأمن الغذائي.

ويذكر أن اللقاء جرى بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني.