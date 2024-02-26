الجزائر وإيطاليا يبحثان تطوير التعاون بمجال الصناعة والإنتاج الصيدلاني

إستقبل اليوم الإثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، السفير الجديد للجمهورية الإيطالية بالجزائر ألبيرتو كوتيلو.

وحسب بيان للوزارة، تباحث الطرفان سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، واقع العلاقات الجزائرية -الإيطالية في ظل الزخم الكبير الذي عرفته الشراكة بين البلدين في الآونة الأخيرة من خلال المشاريع الإيطالية بالجزائر.

ودعا الوزير إلى ضرورة توسيع هذه العلاقات أكثر في مختلف الشعب الصناعية. وضرورة بحث مجالات التعاون التي يمكن أن تعطي إضافة للبلدين في مجال التصنيع.

وفي الأخير اتفق الطرفان على عقد إجتماع للجنة مشتركة في التعاون الصناعي بين البلدين في أقرب الآجال.