الجزائر وإيطاليا يتعاونان في مجال الحفاظ على التراث الأثري

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، البيرتو كوتيلو، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، بحضور وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أشاد الجانبان خلال اللقاء بمستوى العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين. والتي تعرف حركية نوعية في شتى المجالات.

وجاء ذلك، في ضوء النتائج الهامة لزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى إيطاليا في ماي 2022. وما تبعها من لقاءات ثنائية بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون العلمي والثقافي ليشمل مجال البحوث والحفريات الأثرية.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تنظيم ندوة علمية تضم الاخصائيين والعلماء و الخبراء لكلا البلدين. من أجل تحديد برنامج عمل متعدد الجوانب.

ويتضمن البرنامج، المشاركة في البحوث حول الحفريات الأثرية والحفاظ على التراث الأثري وإدارته وتثمينه. بالإضافة إلى التكوين والتعليم العالي في هذا المجال.