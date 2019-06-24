الجزائر واستونيا توقعان مذكرة تفاهم في الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية.

وتم التوقيع على مذكرة التعاون هذه على هامش اشغال الدورة الـ 41 لمؤتمر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) المنعقدة من 22 الى 29 جوان بالعاصمة الايطالية روما.

وهذا بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجزائر بروما، ومديرة التعاون بوزارة الخارجية، وكذا مدير التعاون بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

ويشمل التعاون بموجب هذه المذكرة عدة مجالات، منها تطوير الشعب الفلاحية، إنتاج البذور والشتائل؛حماية الصحة الحيوانية و الصحة النباتية، الحفاظ على الموارد الطبيعية، تقنيات الرّي، البيوتكنولوجية والتحسين الوراثي، الصيد البحري وتربية المائيات، التقنيات الفلاحية، الاستثمار والشراكة في مجال الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية.

وسيتم بموجب مذكرة التعاون هذه انشاء لجنة قطاعية مختلطة جزائرية- استونية تقوم بالتصديق على المشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها.

من جهة اخرى تحادث مع نظيره التونسي، سمير الطيب، كما عقد عدة اجتماعات ثنائية، مع وزراء مكلفين بقطاع الفلاحة في العديد من دول أعضاء في منظمة (فاو).

وتحادث عماري مع كريستينا امرال، مديرة مكاتب الفاو عبر العالم، وممثلة مكتب برنامج الامم المتحدة للتنمية (PNUD) بالجزائرسابقا.

وتطرق الطرفان الى تفعيل التعاون مع الجزائر والارتقاء بممثلية المنظمة في الجزائر من أجل تنشيط التعاون مع بلادنا وجعلها منصة للتعاون جنوب جنوب بمشاركة الكفاءات المحلية.

