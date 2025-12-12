الجزائر والأردن يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثنائي

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، لقاء مع نظيره الاردني، ضيف الله الفايز.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تم التطرق لسبل وآفاق تعزيز التعاون الثنائي الجزائري-الأردني. وكذا تبادل الرؤى والتحاليل حول القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم تناول التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وتم عقد هذا اللقاء، على هامش مشاركة الأمين العام، في المنتدى الاقليمي حول تجديد الدعم للقانون الدولي الإنساني المنعقد بالبحر الميت، بالاردن، أمس الخميس.