الجزائر والأردن يبحثان إمكانية توقيع مذكرة اتفاق في المجال الصحي

اجتمع وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الإثنين، مع وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس إبراهيم الهواري.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، على هامش أشغال الدورة السادسة والسبعين (76) لجمعية الصحة العالمية بجنيف.

وبحث الطرفان، خلال هذا اللقاء، مجالات التعاون وفرص الشراكة بين البلدين. وإمكانية توقيع مذكرة اتفاق تصب في مختلف المسائل ذات الأهمية المشتركة في المجال الصحي.

ومنها على وجه الخصوص، تبادل التجارب والخبرات والزيارات بين الأطقم الطبية. وكذا إقامة أنشطة علمية وطبية وبرامج توأمة بين المؤسسات الاستشفائية للبلدين.

كما شكل هذا اللقاء محطة لتبادل الآراء حول قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ذات السياق، جدد الطرفان رغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بمستوى علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.