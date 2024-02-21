الجزائر والأردن يبحثان ترقية التعاون في مجال التربية والتعليم العالي

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان، مع وزير التربية والتعليم العالي الأردني، عزمي محافظة.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فقد تركز اللقاء حول “واقع القطاع في البلدين. وسبل ترقية التعاون الثنائي والاستفادة المتبادلة من الخبرات عند الجانبين”.

وأشار البيان إلى أن “موضوع البعثات الطلابية والبحث العلمي حاز جانبا مهما من الحديث. إلى جانب تناول موضوعات أخرى ذات صلة باختصاصات قطاع التعليم العالي”.

وبالمناسبة، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، ب”أهمية التبادل في ميدان التعليم العالي والبحث والتكوين”.

مشددا على “ضرورة أن يكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين”.