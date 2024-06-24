الجزائر والإتحاد الأوروبي يكثفان التبادل بين الخبراء في مجال الهيدروجين الأخضر

نظمت وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر ورشة مشتركة للخبراء حول موضوع “نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر. الاستراتيجيات والأطر التنظيمية والمشاريع الجاري تنفيذها “.

وحسب بيان مشترك للهيئتين، افتتح الورشة، ممثلا لوزير الطاقة والمناجم الأمين العام للوزارة، عبد الكريم عويسي عن الجانب الجزائري، وتوماس تيكرت، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، والآن ليروي، سفير مملكة بلجيكا في الجزائر.

وحضر الورشة حوالي مئة مشارك من المؤسسات العمومية الجزائرية والأوروبية والبعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة في الجزائر. والمنظمات الدولية والمتعاملين الاقتصاديين ووسائل الإعلام وخبراء.

وناقش المختصون الإستراتيجيات الجزائرية والأوروبية لتطوير قطاع الهندروجين الأخضر. بالإضافة إلى الفرض الجديدة المتاحة في هذا المجال من حيث الاستثمار وخلق فرص العمل والأسواق الجديدة.

وتمتلك الجزائر عددا من المقومات التي تمكنها من فتح سبل تصدير أخرى للهيدروجين ومشتقاته. مما يجعل منها مركزا اللهيدروجين النضيف والمتعدد في حوض البحر الأبيض المتوسط وموردا رئيسيا للهيدروجين المتجدد.

وأتاحت ورشة العمل الفرصة للمشاركين لتحليل الأطر التنظيمية الجزائرية والأوروبية التي تحكم إنتاح وتجارة الهيدروجين المتجدد. ومراجعة مناهج التصديق على المنشأ المتجدد للكهرباء المستخدمة في إنتاج الهيدروجين.

وتعمل الجزائر ودول الأعضاء الاتحاد الأوروبي على تطوير مشاريع هامة لإنتاج الهيدروجين المتجدد وإستخدامه ونقله.

وقد أتاحت ورشة العمل فرصة لتقييم المشاريع الحالية والمستقبلية ولا سيما تلك التي يتشارك فيها الجانبان الجزائري والأوروبي.

كما تمت مناقشة مشروع الممر الجنوبي للهيديروجين South2 والذي يمثل فرصة ممتازة للربط بين الضفتين، مما يسهل التطوير الواسع النطاق للهيدروجين الأخضر. وضمان منافذه إلى السوق الأوروبية.

وفي هذا الصدد، تم التطرق إلى الجوانب التقنية، مثل استخدام البنى التحتية الحالية، وكذلك التحديات التي يجب مواجهتها من أجل تحقيق هذا المشروع الطموح.

ويندرج تنظيم هذا الحدث في إطار الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة التي تحتل مكانة محورية في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الشراكة في تطوير وتعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع المحروقات، وكذلك في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين.

وستتواصل المناقشات حول تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في اجتماعات الخبراء التي تعقد بإنتظام في إطار هذه الشراكة. وستتم مرافقتها ببرنامج جديد للمساعدة التقنية.