الجزائر والبرازيل تبحثان سبل محاربة الفقر والتكفل بالفئات الهشة

استقبلت وزيرة التضامن الوطني، غنية الدالية، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرتها الوزارية، سفير جمهورية البرازيل الفيدرالية، ادواردو بوتيلو بربوزا.

وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الطرفان، علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال التضامن والتنمية الاجتماعية.

كما تحدثا عن محور التعاون، الذي تمت مباشرته، والمتعلق بتبادل المعلومات والخبرات، في السياسات والبرامج الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بمحاربة الفقر والتكفل بالفئات الهشة.

وفي السياق ذاته، أبدى الطرفان ارتياحهما للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون والتبادل، واستعدادهما لتعزيزها وتوسيعها، لتشمل مجالات اجتماعية أخرى.

للإشارة، السفير البرازيلي، أدى زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر.