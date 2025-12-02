الجزائر والتشيك.. تعزيز التعاون الثقافي في عدة مجالات

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية التشيك بالجزائر، يان تشيرني، في لقاءٍ بنّاء يعكس عمق علاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين البلدي.

كما يؤكّد الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون الثقافي، والتبادل الفني بين الجزائر وجمهورية التشيك.

وحسب بيان للوزارة، شكّل هذا اللقاء فرصة لبحث جملة من مجالات الشراكة، من بينها تعزيز التعاون في مجال ترميم المعالم الأثرية. من خلال تبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانيات تنفيذ وتكميل برامج ومشاريع مشتركة في مجال الحفظ والترميم. بما يسهم في صون التراث الثقافي وتثمينه.

وتناول الطرفان سبل توسيع المشاركة في المهرجانات الثقافية والتظاهرات المنظمة بالبلدين. بما في ذلك تشجيع الحضور المتبادل للفرق الفنية والوفود الثقافية. وبما يعزّز الحوار الثقافي ويعمّق مسارات التعاون الفني بين الشعبين.

كما جرى بحث آفاق التعاون في التكوين السينمائي، لاسيما على مستوى المعهد العالي للسينما بالقليعة. من خلال تطوير برامج تكوين مشتركة، واستضافة خبراء تشيكيين. وفتح مجالات للتبادل الأكاديمي والتقني بما يخدم الصناعة السينمائية ويطوّر كفاءات الطلبة الشباب.

وأعربت الوزيرة عن ارتياحها للروح الإيجابية التي تطبع العلاقات الثنائية، مبرزةً الاختيار الموفق لجمهورية التشيك كضيف شرف للدورة 2026 من المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجزائر.

مؤكّدة أنّ هذا الحضور سيكون مناسبة للتعرّف أكثر على الإبداع الموسيقي التشيكي وتعزيز جسور التعاون الفني.

وفي ختام اللقاء، شدّد الطرفان على حرصهما المشترك على مواصلة العمل لترقية التعاون الثقافي. وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس عمق الروابط بين الجزائر وجمهورية التشيك.