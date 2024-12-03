الجزائر والتشيك: تعزيز التعاون بمجال إدارة الكوارث

شرع المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة وفد من الإطارات المركزية في زيارة رسمية بجمهورية التشيك، أين ناقش سبل تبادل الخبرات في إدارة الكوارث.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، أُستقبل المدير العام للحماية المدنية، من طرف المدير العام لخدمات الإطفاء والإنقاذ بالتشيك، الجنرالِ فلاديمير فليتشيك.

أين ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الكوارث وتسييرها.

وسيطّلع وفد الحماية المدنية الجزائرية، خلال هذه الزيارة التي تدوم أربعة أيام، على مختلف الهياكل والمنشآت الإدارية والعملياتية التابعة للمديرية العامة لخدمات الإطفاء والإنقاذ لجمهورية التشيك. كما سيقدم بدوره عرض شامل حول هيكلة.

وحظي المدير العام للحماية المدنية والوفد المرافق له، باستقبال من طرف سفير الجزائر، زغماتي بلقاسم، بمقر السفارة الجزائرية بجمهورية التشيك.