الجزائر والتشيك يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفدًا من رجال الأعمال التشيكيين، برئاسة وزير البيئة، بيتر هلاديك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، في إطار انعقاد منتدى أعمال جزائري - تشيكي بالجزائر العاصمة.

وجرت المحادثات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع. إضافة إلى سعادة سفير جمهورية التشيك لدى الجزائر، وعدد من الإطارات السامين من الجانبين.

وحسب بيان الوزارة، فقد تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطويره في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. لا سيما في ضوء إعلان النوايا المشتركة الموقع بين البلدين في 21 نوفمبر 2022.

الشراكة في مجالات طاقوية

كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية وإمكانيات الشراكة في مجالات المحروقات، الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة. مع التركيز على تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الهيدروجين، والطاقة الريحية، إضافة إلى تحسين الكفاءة الطاقوية.

وتم التطرق أيضاً إلى سبل دمج التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي للمعدات ذات الصلة. فضلاً عن توسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي مجال المناجم، تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة في الجزائر، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، البحث، الاستكشاف، استغلال وتحويل الموارد المنجمية. مع التركيز على المعادن الحرجة والاستراتيجية.

كما أكد الطرفان على أهمية إقامة شراكات متبادلة المنفعة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها التشيكية. مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز برامج التكوين.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن زيارة وزير البيئة التشيكي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك.

تحديد أولويات التعاون والاستثمار

وشدد على أهمية تحديد أولويات التعاون والاستثمار في المشاريع الطاقوية والمنجمية داخل الجزائر وخارجها، بهدف إنشاء شراكات مربحة للطرفين.

ومن جانبه، أعرب وزير البيئة التشيكي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين. مشيراً إلى استعداد بلاده لتطوير التعاون مع الجزائر وتعزيزه. مع تكثيف المشاورات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.

تعزيز التعاون في الطاقات النظيفة

كما أولى الطرفان اهتمامًا خاصًا بالجانب البيئي، إذ أكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الطاقات النظيفة والمستدامة. والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من البصمة الكربونية في قطاعي الطاقة والمناجم.

وشددا على أهمية تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.