الجزائر والدانمارك يلحان على دفع علاقات التعاون إلى شراكة

الوطني
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الجزائر والدانمارك يلحان على دفع علاقات التعاون إلى شراكة
بقلم نويس عبد الجلال

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، عبد القادر عبد اللاوي، اليوم الاثنين،  سفيرة الدانمارك لدى الجزائر فانيسا فيقا ساينز.

وأشار  عبد اللاوي، خلال اللقاء، إلى أنّ علاقات التعاون التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على الإرتقاء بها إلى

شراكة في مجالات عديدة منها البحث العلمي والصيدلاني والنقل البحري والسياحة وفق قاعدة رابح – رابح.

من جهتها، عبرت سفيرة الدنمارك عن رغبة بلدها الملحة في تدعيم علاقات التعاون مع الجزائر في مجالات مختلفة منها النقل البحري والصناعة الصيدلانية وخاصة صنع الأنسولين.

كما أعربت ذات المسؤولة عن رغبة العديد من المؤسسات الدنماركية في الإستثمار، مشددة على أن عوامل التعاون والتكامل بين البلدين متاحة بشكل واسع وأكيد.


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