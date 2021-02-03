الجزائر والسعودية تبحثان التعاون في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، سفير السعودية بالجزائر، عبد العزيز بن إبراهيم العمريني.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أن رؤساء المؤسسات المصغرة والشباب المقاول بالبلدين بإمكانهما قيادة قاطرة التعاون الإقتصادي بين الجزائر والسعودية.

حيث أن الإمكانيات التي يحوزها شباب البلدين تمثل دافعا قويا يجب استغلاله وتثمينه لتنويع اقتصاد البلدين وتحقيق أهدافهما المستقبلية.

وقال إن الجزائر تمتلك تجربة كبيرة بخصوص المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، يمكن تبادلها مع السعودية، في إطار برنامج يلبي احتياجات البلدين.

بدوره، أكد السفير السعودي على ضرورة الإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في المقاولاتية.

وعبر عن عزمه الكبير وتطلعه لتحقيق مختلف الأهداف التي يصبو إليها الشباب الجزائري والشباب السعودي في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة.