الجزائر والسعودية توقّعان إتفاقية الحج

وقّعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية. بمدينة جدة. على الإتفاقية الخاصة بترتيبات شؤون الحج للموسم 1444هـ /2023م.

وأفاد بيان للوزارة، أنّ هذا التوقيع تم على هامش مشاركة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. على رأس وفد هام. في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة في المملكة العربية السعودية. خدمات الحج والعمرة لموسم 1444 ه/ 2023 م. المفتتح أمس الاثنين بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. والمتواصل إلى غاية الخميس المقبل.

كما يضمّ الوفد المشارك في هذا الموعد كلا من سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية علي بوغازي. والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني. ومدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون يوسف حفصي.

ويقام المؤتمر المذكور برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين. أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل.