الجزائر والسعودية يبحثان الوضع في غزة

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الـثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، سمح الاتصال باستعراض تطورات القضية الفلسطينية، في ظل تواصل حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وامتدادها إلى الضفة الغربية على أيدي سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في إطار عملية شاملة للتصفية والاحتلال والتوسع.

كما بحث الوزيران آفاق تعزيز العمل العربي والإسلامي في مواجهة هذه التحديات المتفاقمة. وتعبئة المجموعة الدولية دفاعاً عن الشرعية التي أقرتها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.