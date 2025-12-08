الجزائر والسعودية يبحثان تعزيز التعاون بمجال الذاكرة الوطنية

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الإثنين، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الناصر بن ناصر البصيري، اين بحثا سبل تعزيز التعاون بمجال الذاكرة الوطنية.

وحسب بيان للوزارة، وبعد الترحيب به، عبّر السفير عن شكره للوزير على حفاوة الاستقبال.

ومن جهته، نوّه الوزير بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين. مثمّنًا المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، في دعم الثورة الجزائرية وقضايا الأمة.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذاكرة الوطنية. من خلال تنسيق الجهود والعمل المشترك على توثيق محطات التضامن التاريخي.

ودعم المبادرات العلمية والبحثية المتعلقة بتاريخ الثورة التحريرية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات المتحفية ومراكز الدراسات التاريخية في البلدين.

كما جرى التأكيد على أهمية ترقية التعاون الثقافي والتاريخي بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.