الجزائر والسعودية يبحثان تعزيز التعاون في المجال القنصلي

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم بمقر الوزارة، السفير المعتمد بالجزائر للمملكة العربية السعودية، عبد الله ناصر البصيري، في إطار زيارة مجاملة،

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد شكّل هذا اللقاء فرصة سانحة لاستعراض واقع التعاون الثنائي والتباحث حول سبل تعزيز العمل المشترك في المجال القنصلي. لا سيما تبادل الخبرات في المسائل المتعلقة برقمنة الخدمات القنصلية وتحسينها، خدمةً لمصالح جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج.