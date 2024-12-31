الجزائر والسعودية يناقشان الأوضاع في سوريا وفلسطين

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، حيث ناقش الطرفان الأوضاع الراهنة في فلسطين وسوريا.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع التعاون الثنائي وآفاق تطويره.

كما أكد الطرفان، على الإرادة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين الشقيقين من أجل إرساء شراكة ثنائية واعدة. لاسيما من خلال تنويع أوجه التعاون الاقتصادي. واستغلال كافة فرص الاستثمار التي تتيحها قدرات البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع الراهنة في العالم العربي لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا.

وأكد الطرفان، على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة على اعتبار أن الجزائر والسعودية، تحت القيادتين الحكيمتين لرئيس الجمهورية، والملك خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، تمثلان صمام أمان للدول العربية والعالم الإسلامي في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة وبالغة التعقيد.