الجزائر والسنغال.. إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال، الشيخ نيانغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، اتفق الطرفان على ضرورة إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي لإعطاء زخم جديد لهذه العلاقات.

هذا وأجرى الوزيران لقاءً على انفراد، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد سمحت هذه المحادثات بإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات الجزائرية-السنغالية. واستشراف آفاق توطيدها في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما المحروقات، الطاقة، الصناعة الصيدلانية، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني. وكذا تعزيز المبادلات التجارية البينية بالاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على ضرورة إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي لإعطاء زخم جديد لهذه العلاقات. خاصة من خلال التحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية-السنغالية قبل نهاية السنة الجارية. وإعادة بعث مجلس رجال الأعمال الجزائري-السنغالي.

كما شكل هذا اللقاء سانحة مهمة لتبادل وجهات النظر والتصورات بخصوص المسائل الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.