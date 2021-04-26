الجزائر والسودان: ترقية العلاقات الثنائية في مجال الأشغال العمومية والنقل

استقبل وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، اليوم الإثنين، العبيد محمد العبيد سفير جمهورية السودان لدى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

بالإضاف إلى مجالات التعاون والشراكة بين الجزائر والسودان في مجال الأشغال العمومية والنقل.

وأشار البيان، إلى أنه وبعد التطرق لعديد القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، استعرض الطرفان فرص الشراكة وسبل تعزيزها بين البلدين، وكذا الوسائل الكفيلة بتطويرها.

ليؤكد الطرفان في الأخير، على ضرورة مواصلة الجهود لترقية العلاقات الثنائية في مجال الأشغال العمومية والنقل.