الجزائر والصومال تبحثان آفاق التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري

استقبل يوسف شرفة وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري اليوم الاحد 10 أوت 2025، بمقرالوزارة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية ، عبد السلام عبد علي.

و الذي بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الخاصة بالقطاع الفلاحي.

حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون و الشراكة التي تجمع الجزائر و الصومال في شتى المجالات لاسيما الإنتاج الحيواني و النباتي و الصحة البيطرية وكذا تثمين المنتجات الفلاحية، مؤكدين على عمق هذه العلاقات التاريخية المتميزة.

كما اعرب وزير الخارجية للصومال بهذه المناسبة ، عن رغبة بلده في استكشاف صيغ للتبادل والتعاون مع الجزائر في عدة مجالات خصوصا اللحوم الحمراء و الصيد البحري ، تبادل المنتجات الفلاحية ،نقل المعرفة، و تنفيذ شراكات استثمارية ذات منفعة متبادلة للبلدين.