الجزائر والصين.. تمديد مجال التعاون في قطاع الطاقة

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم السبت، وزير نائب مدير المكتب التنفيذي للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية ومدير مكتب المجموعة القيادية المركزية للعمل الريفي بجمهورية الصين الشعبية، هان وينشيو.

وحسب بيان للوزارة، أكد الدكتور مراد عجال مجدداً على العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين في قطاع الطاقة. وهو ما يتجلى في النجاح الذي تحققه الشركات الصينية التي تعمل كشريك. لا سيما في مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة. ولعل انجاز أكبر محطة كهروضوئية في الجزائر بمنطقة فوليا خير دليل على ذلك.

كما أكد الوزير على تمديد مجال التعاون بين البلدين الى الاستفادة من خبرة الصين بما يخص تخفيظ بصمة الكربون وتطوير نشاط الهيدروجين الأخضر كبديل طاقوي.

وأشار الوزير إلى أهمية التبادل في مجال تكوين المورد البشري المتخصص.

وفي اطار متابعة المشاريع المنجزة في الجزائر، ألح الدكتور مراد عجال على تقليص مدة الانجاز. خاصة مشروع انجاز المحطة المركبة لتوليد الكهرباء بولاية تبسة. ومشروع بيرين اللذان تشرف عليهما شركات صينية.

ومن جهته، أشاد هان وينشيو، بنجاح واقع التعاون بين الجزائر والصين في هذا المجال. ورحب باقتراحات الدكتور مراد عجال وآفاق التعاون المستقبلي سيما في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وكذا فيما يتعلق بتصنيع مكونات الألواح الشمسية و اللواحق التابعة لها.

واتفق الجانبان على توفير كل الضروف الملائمة للمضي قدما نحو تعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بصيغة رابح-رابح. و يأتي هذا انسجاما مع الطموحات التي حددها رئيسا الدولتين، الجزائر والصين.