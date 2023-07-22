الجزائر والصين: لجنة مشتركة لإنجاز مدينة بوغزول

اتفق وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، مع نظيره الصيني ني هونغ الخميس ببكين، على استحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد مدينة بوغزول وفق تصور تكنولوجي متطور.

وحسب الإذاعة الجزائرية، توجت المحادثات التي أجراها محمد طارق بلعريبي مع نظيره الصيني ببكين على هامش زيارة دولة التي اجراها رئيس الجمهورية، إلى هذا البلد الصديق ب”قرارين استراتجيين”.

ويتعلق الأمر باستحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد انجاز مدينة بوغزول وفق تصور تكنولوجي على صور المدن الصينية الجديدة.

كما اتفق الطرفان أيضا على مراجعة النظام الجزائري للبناء المضاد للزلازل. بهدف تكييفه مع التكنولوجيات الحديثة بإشراف خبراء في إطار لجنة مشتركة للبلدين.