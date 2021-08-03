الجزائر والصين يبحثان تطوير التعاون في إنتاج الأكسجين ولقاح كورونا

التقى وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء، بلي ليانه سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، بحث اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجال الصناعات الصيدلانية والمضي قدما للارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

كما بحث الطرفان، الآليات الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون خاصة فيما يتعلق بمجابهة كوفيد-19، عبر انتاج كل من مادة الاكسجين الطبي وكذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وطرح الطرفان التصورات اللازمة لإستمرار العلاقة الاستراتيجية والنوعية التي تربط الجانبين لاسيما في القطاع الصناعي الصيدلاني.