الجزائر والصين يبحثان تعزيز آليات التعاون بين شرطة البلدين

استقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، صبيحة اليوم السبت، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، المديرة العامة لدائرة التعاون الأمني بوزارة الشؤون الخارجية الصينية، وانغ ليشين.

وحسب بيان للأمن الوطني، حضر اللقاء، الذي تم في إطار زيارة المديرية العامة، للجزائر، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ قوانغلي.

وتباحث الطرفان سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي المشترك وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين، في مختلف المجالات الشرطية.