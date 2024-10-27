الجزائر والصين يُطوران التعاون بمجال التكنولوجيا النووية

إستقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، نائب رئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية “سي.إن.إن.سي”، كياو غانغ Qiao Gang.

وحسب بيان للوزارة، حضر الإجتماع، محافظ الطاقة الذرية COMENA، عبد الحميد ملاح وإطارات من الوزارة ومن المؤسسة الصينية.

وتركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية (COMENA) والشركة الصينية سي.إن.إن.سي. في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.

كما ناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون، ولا سيما في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي.

كما تم التطرق للمحادثات القائمة بين الجانبين لإنجاز مشروع إنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة مرض السرطان على مستوى مركز البحث النووي ببيرين CRNB. وجله في إطار توجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي.

فيما تناول الطرفان، حصيلة المناقشات والمحادثات بين أعضاء فريق العمل الذي يضم خبراء من محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية. من أجل وضع خطة عمل واضحة المعالم للتعاون وفق معطيات حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية في مجال الطب ومكافحة مرض السرطان.

وتناول الطرفان أخيرًا المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات ووضع حلول للاهتمامات المشتركة. ولاسيما من خلال إنشاء مجموعات عمل متعددة التخصصات في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية.

للإشارة، مركز البحث النووي ببيرين مسؤول عن إنجاز وتطوير، على وجه الخصوص، برامج البحث العلمي والتقني الضرورية لتطوير فيزياء وتكنولوجيا المفاعلات. وأجهزة القياس والتحكم للمنشآت النووية، وتقنيات وعمليات إنتاج النظائر المشعة والتطبيقات النيوترونية والامان النووي والبيئة وإدارة ومعالجة النفايات المشعة.