الجزائر والفيتنام.. تعاون أوسع في السكن والعمران وتطوير المدن

شهدت العلاقات الجزائرية-الفيتنامية في قطاع السكن والعمران دفعة قوية هذا الأسبوع، تُوجت بالتوقيع يوم الأربعاء الفارط، على مذكرة تفاهم استراتيجية،من شأنها توسيع الشراكات الدولية لهذا القطاع الذي أصبح يمثل أبرز مؤشرات التنمية الوطنية.

وحسب بيان لوزارة السكن، تم توقيع الإتفاقية، بين وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، ونظيره الفيتنامي تران هونغ مينه.

وقد جرت مراسيم التوقيع تحت إشراف الوزير الأول، سيفي غريب، ورئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه شينه. وذلك ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي شملت عدة قطاعات أخرى.

وتشمل المذكرة تبادل المعلومات والخبرات في مجالات التنظيم التقني والمهارات الفنية للبناء. وإدارة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تكوين الإطارات. وتطوير شراكات بين مراكز البحث للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

إضافة إلى تعزيز التعاون الفني العلمي بين مؤسسات البلدين في مجال إنشاء المراكز الحضرية والبنى التحتية.

يُذكر أن توقيع هذه المذكرة قد سبقه لقاء جمع الأمين العام للوزارة، سعيد عطية، بنائب وزير البناء الفيتنامي Nguyen Tong Van.

وتم خلال هذا اللقاء، عرض التجربة الجزائرية في مجال السكن والإنجازات المحققة في هذا القطاع. لا سيما تسليم7ر1 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024. وبرنامج إنجاز مليوني وحدة سكنية للفترة الممتدة بين 2024-2029.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للجانب الفيتنامي لاستعراض التحديات المتعلقة بالسكن الاجتماعي وآليات التصنيف والتمويل في الفيتنام. حيث عبر عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال.

وبالتوازي مع هذا التعاون الدولي، واصل محمد طارق بلعريبي الأسبوع الفارط المتابعة الدورية للمشاريع الكبرى على المستوى الوطني.

حيث قام بزيارة ميدانية ليلية لمشروع إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي 500 سرير بولاية تيزي وزو. أحد أهم الهياكل الصحية الجديدة قيد الإنجاز.

وقد وقف الوزير على مدى تقدم الأشغال بمختلف أجنحة المشروع، كما عقد اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين عن الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع BEREG. ومؤسسة الإنجاز Cosider Construction ركز على تحديد النقائص وضبط المراحل المقبلة.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة رفع وتيرة الإنجاز والالتزام بنظام المناوبة. بما يضمن تسريع وتيرة انجاز هذا المرفق الصحي في الآجال المحددة.