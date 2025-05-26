الجزائر والكاميرون توقعان على اتفاقية تعاون في عدة مجالات

استقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الاثنين، جبرائيل مبيروب، وزير الفلاحة والتنمية الريفية لجمهورية الكاميرون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء محاور الاستراتيجية المعتمدة من طرف الجزائر والكاميرون لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز أمنهما الغذائي.

كما تطرق الوزراء إلى الإمكانيات والقدرات الموجودة لدى البلدين وسبل تثمينها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في عدة مجالات مثل المكننة الزراعية، الري الفلاحي، إنتاج البذور، التكنولوجيا الزراعية، تكثيف المبدلات التجارية عن طريق التصدير، والاستفادة من التجربة الجزائرية فيما يخص الإحصاء الفلاحي.

وفي هذا السياق، قام الوزراء بإمضاء اتفاقية إطار للتعاون بين الجزائر والكاميرون في مجالات الإنتاج الفلاحي، الصحة البيطرية، البحث الزراعي، مكافحة التصحر، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات افتتاح الطبعة الـ23 للصالون الدولي للزراعة، تربية المواشي والصناعات الغذائية SIPSA Agrofood المنظم بقصر المعارض. سيقوم جبرائيل مبيروب، وزير الفلاحة والتنمية الريفية لجمهورية الكاميرون، بزيارات ميدانية للاطلاع على التجربة الجزائرية في المجال الفلاحي.