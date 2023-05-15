الجزائر والكاميرون: توقيع اتفاقية إطار في مجال النقل والأرصاد الجوية

وقع وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، مع نظيره الكاميروني، جان ارنيست ماسينا، على اتفاقية-إطار للتعاون في مجال النقل والارصاد الجوية.

وحسب الإذاعة الجزائرية، تهدف الاتفاقية، الى إعداد إطار للتعاون بين البلدين خاصة في ميادين البحث وتبادل المعارف والتكوين.

وقال شرفة أن هذه الاتفاقية الإطار في مجال الأرصاد الجوية تأتي بعد التوقيع سنة 2021 على اتفاق فتح خط جوي بين الجزائر والكاميرون. والذي من شأنه “جعل مطار الجزائر العاصمة مركز عبور بين مطارات الكاميرون ومطارات أوروبا”.

ومن جهته، أكد وزير النقل الكاميروني، أن زيارته للجزائر، على رأس وفد هام، تأتي “تجسيدا لإرادة مسؤولي البلدين. الرامية إلى تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية التي تعود لسبعينيات القرن الماضي”.

مضيفا بأن هذه العلاقات “عرفت تطورا مع مرور السنوات مع توقيع اتفاقية متعلقة بالمجال الجوي سنة 2021. وسيتم تعزيزها في مجالات النقل الجوي، البحري، السكك الحديدية وحتى النقل البري”.

وأكد ذات المسؤول، بأن زيارته للجزائر ستسمح بتعميق هذا التعاون في هذه المجالات ولاسيما في مجال الأرصاد الجوية.

وتهدف الإتفاقية إلى إعداد إطار تعاون بين الطرفين في مجال النقل والأرصاد الجوية على أساس المساواة والمصلحة المشتركة.

ويأتي ذلك، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في البلدين. وكذا تأطير التعاون بين مؤسسات الطرفين في مجالاتهما ذات الصلة.

ومن بين مجالات التعاون في هذا الاتفاق تشجيع إقامة تعاون بين معاهد البحث والتكوين التابعة للطرفين في مجال النقل والأرصاد الجوية.

وكذا تحديد برامج البحث المشترك التي من المفترض أن يمولها أحد الطرفين أو كلاهما. بالإضافة إلى تكوين الطلاب وتأطير المكونين في مجال النقل والأرصاد الجوية.