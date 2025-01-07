الجزائر والكاميرون يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بياوندي، محادثات مع وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة جمهورية الكاميرون، فرديناند نغوه نغوه، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق ما أورده بيان للوزارة.

وشكل اللقاء “فرصة لاستعراض مختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع بين الجزائر والكاميرون وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس بول بيا، القاضية بإضفاء مزيد من الزخم والحركية على الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين”، حسب المصدر ذاته.

وفي اليوم, نفسه، يضيف البيان، “عقد الوزير أحمد عطاف، جلسة عمل مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، لوجون مبيلا مبيلا، خصصت لمناقشة التدابير العملية الكفيلة بتجسيد أنشطة التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الكاميروني إلى الجزائر شهر ديسمبر الماضي”.

كما أكد الطرفان على “ضرورة مواصلة التشاور بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيد الإفريقي، وكذا التنسيق بشأن المسائل المطروحة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، لا سيما في ظل ترؤس الجزائر لمجلس الأمن وتولي الكاميرون رئاسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية”، يضيف البيان ذاته.