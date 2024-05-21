الجزائر والكونغو: التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات

قام كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير المحروقات الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا، اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات، في إطار زيارة العمل بجمهورية الكونغو.

وحسب بيان للوزارة، تشمل هذه المذكرة، فرص الاستثمار لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو. والتعاون بين شركة سوناطراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو SNPC، ولاسيما في مجال المصب النفطي.

وكذا وإمكانية تدخل شركة سوناطراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمات البترولية وتوريد المعدات.

بالإضافة الى تبادل الخبرات والتجارب الجزائرية في تطوير قطاع الغاز، وخاصة الغاز الطبيعي المسال (LNG).

والمساعدة الفنية في مجال البتروكيماويات، والمساعدة الفنية في مجال تطوير وترقية استخدام غاز البترول المسال (LPG).

وكذا في مجال تخفيض البصمة الكربونية في صناعة المحروقات، وإعداد الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات.

وكذا فيما يتعلق بالإصلاحات، وإنشاء وتنظيم هيئات الضبط وترقية الأنشطة في قطاع المحروقات.

وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمجال المنجمي للمحروقات واعداد العقود النموذجية للتنقيب عن النفط واستغلاله، وفي مجال المراقبة الفنية والصحة والسلامة والبيئة (HSE) في مراقبة سلامة المنشآت البترولية.

وفيما يتعلق، أيضا، بالجوانب البيئية والتحديات المتعلقة بأنشطة المحروقات من حيث الوقاية والحماية والمراقبة وإعادة الترميم.

وفي مجال التدقيق في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتحقيق في الحوادث الصناعية. والتكوين وتطوير رأس المال البشري في جميع المهن المتعلقة بقطاع المحروقات.

كما تم، بهذه المناسبة، التوقيع على خارطة طريق بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للبترول في الكونغو SNPC.

وتشمل الخطوط العريضة للإجراءات التي تم تنفيذها بين الشركتين على طول سلسلة القيمة للمحروقات والتكوين. منذ الامضاء على مذكرة التفاهم.

وتهدف لوضع أسس تعاون فعالة ومستدامة في مجالات الاستكشاف والتطوير، النقل، التحويل. التوزيع والتموين بالمنتجات البترولية، وتسويق المحروقات.

كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات المهنية والتكوين لموظفي الشركة الوطنية للبترول الكونغولية.

ومن المقرر، أيضا، أن يقوم وفد كونغولي بزيارة الجزائر في المستقبل القريب لمناقشة فرص التعاون في مجال إدارة التنقيب عن المحروقات. ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة.