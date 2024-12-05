الجزائر والكونغو الديمقراطية تبحثان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

استقبل لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، يوم الخميس، بمقر الوزارة، وابينغا كاليبو تيو، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

في إطار مشاركته في أشغال الدورة الحادية عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، المنعقدة بوهران يومي 1 و 2 ديسمبر الجاري.

وحسب بيان الوزارة، فقد تدارس الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها وتعميقها في مختلف المجالات، من خلال إعطائها ديناميكية جديدة.

كما تبادل الأمين العام مع نظيره الكونغولي وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لا سيما مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية ومسألة إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة.