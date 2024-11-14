الجزائر والكونغو.. بروتوكول إتفاق في مجالي الجيولوجيا والمناجم

وقع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الدولة، وزير الصناعات المعدنية والجيولوجيا الكونغولي، بيار أوبا، اليوم الخميس، على بروتوكول اتفاق للتعاون في مجالي الجيولوجيا والمناجم.

وحسب بيان للوزارة، يهدف الاتفاق إلى تطوير مجالات حوكمة المناجم، والتكوين وتدريب الكوادر في مجالي الجيولوجيا والمناجم. ولا سيما في البحث المنجمي والإدارة المستدامة للموارد المعدنية وحماية التراث المنجمي وإعادة تأهيل المواقع.

إضافة إلى تعزيز الرقمنة في نظم الإدارة، وتدقيق المعامل والتجهيزات وتعزيز ومرافقة مختبرات العلوم المعدنية. وكذا تبادل الخبرات في مجال البحث والاستكشاف المنجمي.

كما يفتح الاتفاق المجال لتنفيذ مشاريع مشتركة تشمل استغلال الموارد الطبيعية مثل الذهب، المعادن النادرة، والرخام.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن استراتيجية البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي على أساس المساواة والمصالح المتبادلة. وإنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها وتقييم نتائج التعاون بصفة دورية.