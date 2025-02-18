الجزائر والكويت يبحثان التعاون في قطاع الطاقة

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، محادثات مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لدولة الكويت، محمود بوشهري، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة ياسع، في أعمال الاجتماع الـ24 للمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE). الذي ينعقد بالكويت يومي 18 و19 فيفري 2025.

وتناول اللقاء واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والكويت في قطاع الطاقة، مع التركيز على الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الحالي للعلاقات الثنائية، مجددين التزامهما بتعزيز التعاون المشترك. لا سيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير برامج التكوين في هذا المجال.

وخلال المحادثات، إستعرض كاتب الدولة التطورات التي حققتها الجزائر في ميدان الطاقات المتجددة. مسلطًا الضوء على البرنامج الوطني الطموح لتطوير الطاقات الشمسية، الريحية والهيدروجين الأخضر.

وأكد في هذا الصدد أن الجزائر تسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة. بفضل مشاريعها الرائدة الهادفة إلى تحقيق انتقال طاقوي مستدام، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

للاشارة، المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) هو منظمة حكومية دولية ذات صفة دبلوماسية تهدف إلى تمكين وزيادة اعتماد ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية.

وهو المؤسسة الفنية الرسمية لكل من جامعة الدول العربية - إدارة الطاقة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء (AMCE).

ويتعاون المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من خلال عدة أشكال من الشراكات. لبدء وقيادة حوارات واستراتيجيات وتقنيات الطاقة النظيفة.

وإدارة تسهيل منصات الاستثمار في الطاقة المتجددة وتنمية القدرات من أجل زيادة حصة الدول العربية لحلول الطاقة الحديثة في الغد.