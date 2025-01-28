الجزائر والمجر يبحثان التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني في كافة المجالات

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، ببودابست، مناصفة مع نظيرته المجرية، كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الثنائية، بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة، إيليس بوجلاركا، أشغال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-المجرية.

وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى جمهورية المجر.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكلّت هذه الدورة فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل ترقيتها. من خلال تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتسخير الوسائل الكفيلة بالدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني في كافة المجالات. على غرار الاستثمارات، البنى التحتية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة الصيدلانية، الرقمنة، الثقافة، الرياضة والنقل.

وبالمناسبة ذاتها، تباحث الأمين العام مع بيتر ستاري، كاتب الدولة المكلف بسياسة الأمن والأمن الطاقوي، المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لا سيما تطور الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في غزة. ومسألة الصحراء الغربية ومنطقة الساحل الصحراوي، وكذا فرص التعاون في مجال الهجرة ومكافحة الإرهاب.