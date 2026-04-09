الجزائر والموزمبيق تعززان التعاون في مجال الصناعة الصيدلانية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الخميس بمقر الوزارة، وزير الصحة لدولة الموزمبيق، حسين هيلاري إيسي، بحضور سفير الموزمبيق بالجزائر، أنطونيو نامبوريتي.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية. لا سيما من خلال استفادة الموزمبيق من الخبرات الجزائرية في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.

واقترح وزير الصناعة الصيدلانية فتح المجال لإنتاج جزء من طلبات الموزمبيق من الأدوية بالوحدات الصناعية الوطنية، لضمان سرعة الاستجابة وتمكين المختصين في صناعة الأدوية بالموزمبيق من اكتساب المهارات الجزائرية في التصنيع.

وأشار إلى أن الجزائر تضمّ أكثر من 230 وحدة صناعية في القطاعين العام والخاص تنتج أكثر من 83% من احتياجات السوق الوطنية.

من جهته، أكد وزير الصحة الموزمبيقي أن الجزائر تعَدُّ شريكاً استراتيجياً. مشيداً بالإمكانيات والخبرة الرائدة للجزائر في صناعة الأدوية.معبّراً عن رغبته في اقتناء 200 نوع من الأدوية الأساسية الجزائرية لتغطية احتياجات السوق الموزمبيقية، مشيداً بجودتها وأسعارها التنافسية.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم خلال الأسابيع المقبلة بين الوكالتين الوطنية للمواد الصيدلانية في البلدين. تتعلق بالاعتراف المتبادل بتسجيل الأدوية.

ويذكر أن وزير الصحة الموزمبيقي اطّلع سابقاً على القدرات الجزائرية في إنتاج الأدوية. خلال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة الذي انعقد بالجزائر في نوفمبر 2025.