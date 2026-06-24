الجزائر والنيجر تبحثان تطوير الشراكة في التنمية المستدامة ومكافحة التصحر

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وزير البيئة والموارد المائية والتطهير بجمهورية النيجر الشقيقة، مايزاما عبد الله، بحضور سعادة سفير النيجر لدى الجزائر.

وفي مستهل اللقاء، أكد الطرفان على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الجزائر والنيجر، واستعدادهما للعمل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، كالغابات وإعادة تأهيل الأراضي وغيرها.

كما استعرض الجانبان الخصائص التي تميز مختلف الأقاليم الطبيعية في كلا البلدين، والتحديات المشتركة التي تواجههما في هذا المجال، فضلاً عن السياسات التنموية المعتمدة وآفاق تعزيز الشراكة في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر مايزاما عبد الله عن اهتمام بلاده بالتجربة الجزائرية في مجال تسيير المناطق الرعوية، والتشجير، ومكافحة الانجراف والتصحر، وإنتاج الشتلات، والاستفادة من الخبرة التقنية التي اكتسبتها الجزائر منذ الاستقلال، لا سيما من خلال مشروع السد الأخضر الذي أُنجز خلال سبعينيات القرن الماضي للتصدي لزحف الرمال من الجنوب إلى شمال البلاد.