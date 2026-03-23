الجزائر والنيجر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي وتوسيع الشراكات الاقتصادية

عقد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة وزير الصناعة، يحيى بشير، لقاءً مع وزير التجارة والصناعة النيجري، عبدولاي سيدي، وذلك في إطار مواصلة أشغال اللجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجرية.

وحسب بيانٍ لوزارة التجارة، خصص هذا اللقاء للتباحث حول مختلف الجوانب التجارية والصناعية بين البلدين. حيث تم استعراض النقاط التي تم التطرق إليها خلال اجتماع الخبراء المنعقد يوم أمس.

كما تم التركيز على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير المبادلات التجارية، إلى جانب بحث آليات تشجيع الشراكات الصناعية بين المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر والنيجر، بما يساهم في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع.