الجزائر والنيجر يوقعان إتفاقا يتعلق بتسهيلات إدارية وجمركية

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، لجمهورية النيجر، بكاري ياوسانغاري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، وقع الوزيران على اتفاق يتعلق بالتسهيلات الإدارية والجمركية الكفيلة بتنفيذ المشاريع المخصصة لدولة النيجر. من قبل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

كما سمح اللقاء باستعراض مُختلف محاور علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار بين الجزائر والنيجر. وبحث آفاق السمو بها إلى مصاف أرحب في سياق مشاريع التعاون والتكامل التي يعكف الطرفان على تجسيدها في شتى الميادين.