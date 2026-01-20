الجزائر واليونان.. توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية والترويج، هاري ثيوهاريس، أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية اليونانية، المنعقدة بأثينا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، توجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات التكوين الدبلوماسي والرياضة والاتصال والأرشيف الوطني إضافة الى الخدمات الجوية.

كما شكلت هذه الدورة سانحة للتطرق لمختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين. وتعزيزه في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما فيما يتعلق بالطاقة والطاقات المتجددة والعدالة والفلاحة والثقافة والسياحة والاتصال والتكنولوجيات الحديثة والمؤسسات الناشئة والرياضة والنقل.

وتباحث الجانبان القضايا الدولية والإقليمية الراهنة كما تم التطرق إلى الشراكة التي تجمع الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا التعاون والتنسيق المتعدد الأطراف.

وعلى هامش هذه الدورة، عقد كاتب الدولة مجموعة من اللقاءات الثنائية، التقى خلالها مع اعضاء من الحكومة ومسؤولين يونانيين رفيعي المستوى، شكلت سانحة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف محاور التعاون بين البلدين.